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22:19, 19 мая 2024Мир

Установлено точное место падения вертолета Раиси

КСИР: установлено точное место падения вертолета Раиси, оттуда получен сигнал

Фото: Azin Haghighi/Moj News Agency/WANA / Reuters

Установлено точное место падения вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. об этом сообщил командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) провинции Восточный Азербайджан, передает ТАСС.

Он уточнил, что с места крушения был получен сигнал.

Ранее вице-президент Исламской Республики по исполнительным вопросам Мохсен Мансури сообщил, что несколько раз удалось выйти на связь с людьми в упавшем вертолете. «Представляется, что это несерьезный инцидент», — уточнил он.

О жесткой посадке вертолета с Раиси на борте стало известно днем 19 мая. Позднее в СМИ появились сведения о нахождении упавшей машины в районе деревни Узи

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      Марина Совина
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