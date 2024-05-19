КСИР: установлено точное место падения вертолета Раиси, оттуда получен сигнал

Установлено точное место падения вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. об этом сообщил командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) провинции Восточный Азербайджан, передает ТАСС.

Он уточнил, что с места крушения был получен сигнал.

Ранее вице-президент Исламской Республики по исполнительным вопросам Мохсен Мансури сообщил, что несколько раз удалось выйти на связь с людьми в упавшем вертолете. «Представляется, что это несерьезный инцидент», — уточнил он.

О жесткой посадке вертолета с Раиси на борте стало известно днем 19 мая. Позднее в СМИ появились сведения о нахождении упавшей машины в районе деревни Узи