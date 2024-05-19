Израиль открестился от инцидента с вертолетом президента Ирана

13 канал: Израиль отрицает причастность к инциденту с вертолетом Раиси

Тель-Авив непублично отрицает всякую связь с инцидентом с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 13-й канал израильского телевидения.

По информации СМИ, официальный Израиль никак не комментирует случившееся. Однако «израильская сторона дает понять странам мира, что не имеет никакого отношения к этому событию»

19 мая стало известно о жесткой посадке вертолета Раиси на северо-западе Ирана. Позднее в СМИ появились сведения о нахождении вертолета Раиси в районе деревни Узи в провинции Восточный Азербайджан.