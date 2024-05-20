Появилась фотография с места падения вертолета иранского президента
Агентство ISNA опубликовало фото с места падения вертолета Раиси
Агентство ISNA опубликовало фотографию с места падения вертолета иранского президента Эбрахима Раиси.
На снимке запечатлен вертолет среди деревьев на склоне холма.
Вертолет с Раиси потерпел крушение днем 19 мая после встречи иранского лидера с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан.
По неподтвержденным данным, Раиси мог погибнуть. В пропавшем с радаров вертолете также находились министр иностранных дел Исламской Республики и два высокопоставленных региональных чиновника