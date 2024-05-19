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23:58, 19 мая 2024Мир

В США узнали о возможной гибели президента Ирана при падении вертолета

The Atlantic: президент Ирана Раиси мог погибнуть при крушении вертолета

Фото: Iran's Presidency/ WANA / Reuters

Президент Ирана Эбрахим Раиси мог погибнуть в результате падения вертолета. Об этом The Atlantic сообщил источник, близкий к иранскому руководству.

Он утверждает, что в настоящий момент власти ищут способ объявить об этом, не вызвав хаос в государстве. При этом источник американского журнала уточнил, что не имеет возможности подтвердить информацию.

Вертолет с Раиси упал днем 19 мая после встречи иранского лидера с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан

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      Маргарита Пименова
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