В США узнали о возможной гибели президента Ирана при падении вертолета
The Atlantic: президент Ирана Раиси мог погибнуть при крушении вертолета
Президент Ирана Эбрахим Раиси мог погибнуть в результате падения вертолета. Об этом The Atlantic сообщил источник, близкий к иранскому руководству.
Он утверждает, что в настоящий момент власти ищут способ объявить об этом, не вызвав хаос в государстве. При этом источник американского журнала уточнил, что не имеет возможности подтвердить информацию.
Вертолет с Раиси упал днем 19 мая после встречи иранского лидера с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан