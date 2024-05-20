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06:37, 20 мая 2024Мир

Появились подробности крушения вертолета иранского президента

Mash: вертолет Раиси мог упасть из-за сбоя электроники и тумана

Фото: Ali Hamed Haghdoust / Reuters

Потерпевший крушение вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси был обнаружен в 30 километрах от поселка Тавал. Подробности случившегося сообщает Telegram-канал Mash. Согласно предварительной информации, вертолет потерял управление из-за плотного тумана и сбоя электроники, упал на горе и загорелся.

Руководитель Иранского общества Красного полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что все пассажиры, находившиеся в вертолете Раиси, включая самого президента, погибли в результате крушения 19 мая. По его словам, добравшиеся до места авиакатастрофы спасатели не нашли признаков живых людей.

Ранее заслуженный военный летчик генерал-майор в запасе Владимир Попов заявил о высокой вероятности падения вертолета из-за технических неполадок и неблагоприятных метеоусловий. При этом он исключил использование оружия.

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      Маргарита Пименова
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