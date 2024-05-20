Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:53, 20 мая 2024Мир

В России исключили применение оружия по вертолету президента Ирана

Генерал Попов допустил, что вертолет Раиси мог упасть из-за отказа техники

Фото: Ali Hamed Haghdoust / Reuters

Вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси мог упасть из-за технических неполадок и неблагоприятных метеоусловий, считает заслуженный военный летчик генерал-майор в запасе Владимир Попов. При этом он исключил применение оружия в разговоре с «Московским комсомольцем».

«Это был зарубежный визит. В этих условиях обеспечение безопасности идет с обеих сторон. Пограничники все в готовности, спасательные службы. Маршруты полетов всегда выбираются тщательно. Осматривается, проверяется все. Никто посторонний не знает, где конкретно полетит борт», — объяснил Попов.

По его мнению, куда вероятнее версия с крушением в результате технических неполадок. Эксперт напомнил, что Иран находится под санкциями Запада, и несмотря на хорошее оборудование, вертолет «Белл» не был последней моделью. «Скорее всего, было стечение неблагоприятных обстоятельств. Отказ техники возможно был. А дальше – горная местность и плохие метеоусловия», — подчеркнул генерал-майор.

Ранее политолог Алексей Макаркин назвал главных подозреваемых в инциденте с вертолетом президента Ирана. Он считает, что авария могла стать следствием диверсии со стороны Запада или Израиля.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      В США узнали о возможной гибели президента Ирана при падении вертолета

      Путин поручил направить спасателей для поиска вертолета иранского президента

      Крупные антитеррористические учения пройдут по всей России

      Модель появилась на публике в прозрачном платье без бюстгальтера

      В России назвали возможную причину падения вертолета Раиси

      Российский военный защитил подбитый танк от атак украинских дронов

      Симоньян назвала достойную зарплату генерала

      В России исключили применение оружия по вертолету президента Ирана

      Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» обжаловали продление ареста

      В Москве выросли цены на проезд в общественном транспорте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше