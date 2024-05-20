В России исключили применение оружия по вертолету президента Ирана

Генерал Попов допустил, что вертолет Раиси мог упасть из-за отказа техники

Вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси мог упасть из-за технических неполадок и неблагоприятных метеоусловий, считает заслуженный военный летчик генерал-майор в запасе Владимир Попов. При этом он исключил применение оружия в разговоре с «Московским комсомольцем».

«Это был зарубежный визит. В этих условиях обеспечение безопасности идет с обеих сторон. Пограничники все в готовности, спасательные службы. Маршруты полетов всегда выбираются тщательно. Осматривается, проверяется все. Никто посторонний не знает, где конкретно полетит борт», — объяснил Попов.

По его мнению, куда вероятнее версия с крушением в результате технических неполадок. Эксперт напомнил, что Иран находится под санкциями Запада, и несмотря на хорошее оборудование, вертолет «Белл» не был последней моделью. «Скорее всего, было стечение неблагоприятных обстоятельств. Отказ техники возможно был. А дальше – горная местность и плохие метеоусловия», — подчеркнул генерал-майор.

Ранее политолог Алексей Макаркин назвал главных подозреваемых в инциденте с вертолетом президента Ирана. Он считает, что авария могла стать следствием диверсии со стороны Запада или Израиля.