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01:12, 20 мая 2024Путешествия

В России назвали возможную причину падения вертолета Раиси

Летчик Заболотский назвал ошибку пилота причиной падения вертолета Раиси

Фото: Ali Hamed Haghdoust/IRNA/WANA / Reuters

Причиной падения вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси могла стать ошибка пилота. Об этом в интервью «Известиям» рассказал заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский.

По его мнению, были нарушены правила полета в условиях плохой видимости и по метеоусловиям. Он отметил, что вертолет для главы государства должен был быт дооснащен необходимыми системами, способными контролировать высоту и рельеф местности. Кроме того, Заболотский обратил внимание, что два других вертолета благополучно добрались до места назначения.

Ранее заслуженный военный летчик генерал-майор в запасе Владимир Попов высказал предположение, что вертолет президента Ирана мог упасть из-за технических неполадок и неблагоприятных метеоусловий. Эксперт напомнил, что Иран находится под санкциями Запада, и несмотря на хорошее оборудование, вертолет «Белл» не был последней моделью. «Скорее всего, было стечение неблагоприятных обстоятельств», — сказал он.

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      Марина Совина
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