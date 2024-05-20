В Иране рассказали о полностью сгоревшем вертолете Раиси

Reuters: вертолет президента Ирана Раиси полностью сгорел при посадке

Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси полностью сгорел при посадке, сообщил агентству Reuters неназванный иранский чиновник.

Ранее стало известно, что на место крушения вертолета прибыли спасатели. Они утверждают, что условия, в которых находится воздушное судно, «нельзя назвать хорошими».

Вертолет с Раиси потерпел крушение днем 19 мая после встречи иранского лидера с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

