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05:54, 20 мая 2024Мир

В Иране рассказали о полностью сгоревшем вертолете Раиси

Reuters: вертолет президента Ирана Раиси полностью сгорел при посадке

Фото: Iranian Red Crescent Society / Reuters

Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси полностью сгорел при посадке, сообщил агентству Reuters неназванный иранский чиновник.

Ранее стало известно, что на место крушения вертолета прибыли спасатели. Они утверждают, что условия, в которых находится воздушное судно, «нельзя назвать хорошими».

Вертолет с Раиси потерпел крушение днем 19 мая после встречи иранского лидера с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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      Маргарита Пименова
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