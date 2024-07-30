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14:20, 30 июля 2024Экономика

В мире упал спрос на один драгоценный металл

WGC: глобальный спрос на золото упал на шесть процентов

Фото: Issei Kato IK / FA / Reuters

Во II квартале 2024 года мировой спрос на золото (без учета внебиржевого рынка) опустился на шесть процентов и достиг 929 тонн. Об этом сообщается на сайте Всемирного золотого совета (WGC).

Из-за рекордных цен на золото на 19 процентов упал спрос на ювелирные изделия. Кроме того, на пять процентов снизились инвестиции в розничные слитки и монеты.

В то же время вырос спрос на этот драгоценный металл со стороны центральных банков. Его повышение оценивается в шесть процентов. Политику регуляторов объясняют попытками защитить и диверсифицировать их портфели. Также на 11 процентов выросло потребление золота в сфере технологий. В совете отмечают, что рост спроса на золото в этом сегменте связан с тенденциями развития искусственного интеллекта.

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Средняя цена золота (LBMA) во II квартале составила рекордные 2 тысячи 338 долларов США. Это на 18 процентов больше в годовом исчислении и на 13 процентов в квартальном.

В «Гильдии ювелиров России» рекордный рост цен на золото объясняют напряженной военно-политической ситуацией в мире. Кроме того, сказывается утрата долларом роли основной резервной валюты, а также тот факт, что западные банки отказались покупать золото у России.

До этого, 16 июля, золото на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже вышло на новый исторический рекорд. Его стоимость превысила отметку в 2,455 тысячи долларов за тройскую унцию.

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