Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:42, 16 июля 2024Экономика

Стоимость золота установила новый исторический рекорд

Стоимость золота на Нью-Йоркской товарной бирже достигла $2455 за тройскую унцию

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Стоимость золота во вторник 16 июля на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже установила новый исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные Comex (подразделение торговой площадки).

Во время торгов стоимость драгоценного металла превысила отметку в 2,455 тысячи долларов за тройскую унцию. С момента открытия торгов золото выросло в цене на 1.48 процента. На максимуме стоимость металла достигала 2465.2 доллара.

Цены на золото разгоняет рекордный спрос. По мнению директора по инвестициям ИК «Питер Траст» Михаила Алтынова, тенденция вызвана длительной скупкой слитков центробанками ряда государств. Аналитики Goldman Sachs предсказали, что к концу 2024 года золото может подорожать до 2700 долларов за тройскую унцию.

Центробанки богатых стран, поучаствовавшие в опросе Всемирного совета по золоту, предсказывают рост драгметалла из-за падения популярности доллара. Такой точки зрения придерживаются почти 60 процентов опрошенных регуляторов. Год назад такой ответ давали только 38 процентов. Кроме того, почти 13 процентов стран с развитой экономикой рассчитывают пополнить свои запасы золота в 2025 году.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные впервые пленили бойцов батальона ВСУ «Шквал». Он состоит из бывших заключенных

      Рогов сообщил об отступлении ВСУ севернее Урожайного

      Balenciaga представил поношенные браслеты за 338 тысяч рублей

      На Западе заявили о панике в ЕС из-за России

      Полиция установила личность предполагаемого виновника крупного пожара в Крыму

      Стоимость золота установила новый исторический рекорд

      Тарасова раскритиковала решение российских телеканалов отказаться от трансляции Олимпиады

      Минобороны Украины вернуло ВСУ переданные для утилизации боеприпасы

      Живший в США блогер рассказал о «финансовом обнулении» после возвращения в Россию

      Грибник случайно нашел в лесу заблудившуюся почти неделю назад 79-летнюю россиянку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше