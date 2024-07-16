Стоимость золота установила новый исторический рекорд

Стоимость золота на Нью-Йоркской товарной бирже достигла $2455 за тройскую унцию

Стоимость золота во вторник 16 июля на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже установила новый исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные Comex (подразделение торговой площадки).

Во время торгов стоимость драгоценного металла превысила отметку в 2,455 тысячи долларов за тройскую унцию. С момента открытия торгов золото выросло в цене на 1.48 процента. На максимуме стоимость металла достигала 2465.2 доллара.

Цены на золото разгоняет рекордный спрос. По мнению директора по инвестициям ИК «Питер Траст» Михаила Алтынова, тенденция вызвана длительной скупкой слитков центробанками ряда государств. Аналитики Goldman Sachs предсказали, что к концу 2024 года золото может подорожать до 2700 долларов за тройскую унцию.

Центробанки богатых стран, поучаствовавшие в опросе Всемирного совета по золоту, предсказывают рост драгметалла из-за падения популярности доллара. Такой точки зрения придерживаются почти 60 процентов опрошенных регуляторов. Год назад такой ответ давали только 38 процентов. Кроме того, почти 13 процентов стран с развитой экономикой рассчитывают пополнить свои запасы золота в 2025 году.