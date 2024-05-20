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18:44, 20 мая 2024Экономика

Мировым ценам на золото предсказали рост

Эксперт Алтынов: подорожание золота вызвала его длительная скупка центробанками

Фото: Frank Hoermann / Globallookpress.com

Рекордное подорожание золота вызвала длительная скупка драгоценного металла центробанками различных стран. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил директор по инвестициям ИК «Питер Траст» Михаил Алтынов.

В понедельник, 20 мая, стоимость золота выросла на 1,4 процента и обновила исторический максимум в 2450 долларов за унцию. Предыдущий рекорд металл установил в апреле. Эксперты полагают, что мировые цены поднимаются на оптимизме относительно того, что Федеральная резервная система (ФРС) США начнет смягчать монетарную политику в 2024 году. Еще одной причиной называют рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Так, аналитики Goldman Sachs предсказывают, что драгоценный металл может вырасти до 2700 долларов за тройскую унцию к концу 2024 года.

«В текущей противоречивой картине по золоту трудно найти один ясный и отчетливый логичный фактор. Возможно, все-таки сыграл роль "эффект накопления" и устойчивый характер длительной покупки золота центральными банками», — пояснил Алтынов.

На фоне роста цен будут укрепляться и акции мировых компаний Newmont, Barrick, АngloGold Ashanti, которые добывают свыше 100 тонн драгоценного металла. Однако российские компании это подорожание может не затронуть, так как такие лидеры отрасли, как «Полюс» и Polymetal, находятся под западными санкциями и отрезаны от мировой финансовой системы.

По данным Bloomberg, закупки золота госбанками в первом квартале текущего года стали максимальными для отчетного периода, а крупнейшим покупателем стал именно Китай, который наращивает золотые резервы уже 18 месяцев подряд. За это время слитки, хранящиеся в Народном банке КНР, стали весить на 60 тысяч тройских унций больше, что эквивалентно примерно 1,87 тонны, а общий объем запасов составляет 2264,3 тонны. По оценке World Gold Council (WGC), только в марте Китай купил пять тонн золота, став третьим по этому показателю после Турции и Индии. А в целом мировые центробанки за месяц увеличили запасы драгметалла на 15,7 тонны.

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      Вячеслав Агапов
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