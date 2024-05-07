Стало известно о скупке золота Китаем

Bloomberg: Китай скупает золото 18 месяцев подряд

Увеличение Китаем своих золотых резервов, зафиксированное в апреле, продолжается уже 18 месяцев подряд. Об этом стало известно Bloomberg.

Согласно официальным данным, которые приводит агентство, слитки, хранящиеся в Народном банке Китая, стали весить на 60 тысяч тройских унций больше, что эквивалентно примерно 1,87 тонны, а общий объем запасов составляет 2264,3 тонны.

При этом, согласно предварительной оценке World Gold Council (WGC), в марте Китай купил пять тонн золота, став третьим по этому показателю после Турции и Индии. А в целом мировые центробанки за месяц увеличили запасы драгметалла на 15,7 тонны.

В материале отмечается, что закупки золота госбанками в первом квартале текущего года стали максимальными для отчетного периода, а крупнейшим покупателем стал именно Китай, чему способствовал в том числе устойчивый спрос в стране.

Эксперт ранее указывала, что активные закупки, ведущиеся регуляторами, являются одним из факторов продолжающегося роста цен на золото, обновляющего рекорды на фоне политической неопределенности и инфляции. Причиной наращивания доли золота в активах мировых ЦБ называют снижение доверия к доллару в связи с непомерно разросшимся госдолгом США.