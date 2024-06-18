Рост мирового спроса на золото объяснили ситуацией с долларом

FT: мировые центробанки закупятся золотом из-за падения популярности доллара

Доля золота в мировых резервах в ближайшие пять лет вырастет из-за падения популярности доллара. Таковы итоги опроса центральных банков богатых стран, проведенного Всемирным советом по золоту, о котором сообщает издание Financial Times.

Почти 60 процентов опрошенных регуляторов предсказывают увеличение доли золота. Год назад такой ответ давали только 38 процентов. Кроме того, почти 13 процентов стран с развитой экономикой рассчитывают пополнить свои запасы золота в 2025 году. В 2023 году такими планами делились примерно 8 процентов. Также с 46 процентов в 2023 году до 56 процентов в 2024 году выросло число стран с развитой экономикой, центробанки которых ожидают снижения доли доллара в мировых резервах в течение пяти лет. В развивающихся странах этот показатель достиг 64 процентов.

Спрос на золото объясняют стремлением банков обезопасить свои активы. Такая ситуация сложилась, после того как США начали использовать доллар в санкционной борьбе с Россией. В 2022 году центральные банки уже пополнили свои резервы более чем на 1000 тонн золота. Рекордные закупки этого металла в течение нескольких лет подряд привели к его серьезному подорожанию.

Исследование МВФ свидетельствует, что доля доллара в мировых резервах упала с 70 процентов в 2000 году до 55 процентов в 2023 году.

В мае 2024 года директор по инвестициям ИК «Питер Траст» Михаил Алтынов заявил, что рекордное подорожание золота вызвано его длительной скупкой центробанками ряда государств. Так, 20 мая цена золота выросла на 1,4 процента, поставив новый рекорд в 2450 долларов за унцию. Аналитики Goldman Sachs предсказали, что к концу 2024 года золото может подорожать до 2700 долларов за тройскую унцию.

В марте 2024 года мировые ЦБ увеличили запасы золота на 15,7 тонны. Крупнейшим продавцом драгметалла стал Узбекистан, продавший 10,9 тонны, а ведущими покупателями — Турция (14,1 тонны), Индия (5,1 тонны) и Китай (5 тонн). Россия купила 3,1 тонны золота.