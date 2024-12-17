Цена золота опустилась ниже 2650 долларов впервые с 9 декабря

Стоимость тройской унции золота на бирже Comex упала до 2646,1 доллара

Стоимость фьючерсных контрактов на февральские поставки золота в ходе торгов во вторник на бирже Comex опустилась ниже отметки в 2650 долларов за тройскую унцию впервые с 9 декабря. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На минимуме фьючерсы торговали на уровне в 2646,1 доллара. Ближе к 17:55 по московскому времени котировки драгоценного металла незначительно увеличились и достигли отметки примерно в 2653 доллара. Несмотря на это, падение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составило порядка 0,65 процента.

После затяжного роста в первые несколько месяцев осени котировки драгоценного металла перешли к снижению. В начале ноября биржевая стоимость золота опустилась ниже отметки в 2700 долларов за тройскую унцию впервые с 17 октября и в дальнейшем находилась на уровне примерно в 2660 долларов.

Эксперты связывали подобную динамику в том числе с укреплением курса доллара после переизбрания Дональда Трампа на президентский пост в США. Главный аналитик ПСБ Алексей Головинов пояснял, что для нефти, золота, алюминия и остального сырья укрепление американской валюты является негативным фактором, так как это обстоятельство снижает доступность сырья за пределами Соединенных Штатов.

На этом фоне аналитики Всемирного совета по золоту (WGC) ожидают, что в 2025 году биржевая стоимость драгоценного металла будет расти медленнее после рекордного скачка в 2024-м. В следующем году, полагают эксперты, увеличение котировок будут сдерживать в том числе высокая инфляция и усиление торговых противостояний из-за протекционистской экономического политики Трампа. Его стратегия, подразумевающая введение импортных пошлин на иностранные товары, как подчеркивают в WGC, может вызвать нервозность у инвесторов.