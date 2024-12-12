Названо условие подорожания золота в 2025 году

WGC: в 2025 году цены на золото будут расти медленнее, чем в 2024-м

После рекордного скачка цен на золото в 2024 году в 2025-м оно будет дорожать более медленными темпами. Условие назвало издание Bloomberg со ссылкой на Всемирный совет по золоту (WGC).

Там полагают, что в 2025 году рост цен на золото будет сдерживаться за счет такого фактора, как инфляция. Кроме того, спрос со стороны инвесторов может упасть из-за торговых войн, которые собирается развязать избранный президент США Дональд Трамп, а также из-за неопределенной ситуации с процентными ставками. Уточняется, что хотя политика Трампа может дать толчок американской экономике, но в то же время и вызвать изрядную нервозность у инвесторов.

Впрочем, некоторые банки, как и прежде, с оптимизмом смотрят на будущее золота. Goldman Sachs Group Inc. прогнозирует, что к концу 2025 года оно подорожает до 3000 долларов за унцию, а UBS AG прогнозирует 2900.

Совет подчеркнул, что золото будет дорожать в случае низких процентных ставок, а также ухудшения геополитической ситуации и положения дел на финансовом рынке.

Ранее сообщалось, что одной из причин роста цен на золото станет политика администрации Трампа, поскольку «беспрецедентная эскалация торговой напряженности может возродить спекулятивные позиции в золоте». Впрочем, после того, как республиканец победил, данный драгоценный металл сразу подешевел. За первые пять дней он потерял семь процентов. Случившееся объяснили укреплением доллара, а также надеждами на то, что Трамп покончит с конфликтами, после чего инвесторы предпочтут более доходные активы более надежным.