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14:24, 18 ноября 2024Экономика

Золоту предрекли рекордное подорожание при Трампе

Goldman Sachs: золото подорожает до $3000 к концу 2025 года
Дмитрий Воронин

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Globallookpress.com

Стоимость золота вырастет в следующем году до рекордного уровня в 3 тысячи долларов за тройскую унцию — это произойдет благодаря покупкам со стороны центральных банков и снижению процентных ставок в США, следует из прогноза Goldman Sachs, о котором пишет Bloomberg.

Аналитики предрекают, что к концу 2025 года драгметалл подорожает до указанной отметки в том числе благодаря политике администрации избранного президентом США Дональда Трампа, поскольку «беспрецедентная эскалация торговой напряженности может возродить спекулятивные позиции в золоте».

Пока что золото, наоборот, подешевело после победы республиканца на выборах. За первые пять дней оно потеряло в общей сложности 7 процентов и дошло до 2,55 тысячи за унцию. Такой разворот (предшествовавшие выборам месяцы актив, наоборот, дорожал, регулярно обновляя исторические максимумы) связывали с укреплением доллара и ожиданиями, что политика Трампа приведет к разрешению конфликтов, на фоне чего инвесторы перекладываются из защитных активов в более доходные.

На момент написания материала золото перешло к росту, почти достигнув 2,6 тысячи долларов, на фоне геополитической напряженности.

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