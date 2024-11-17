Падение цен на золото в США связали с переизбранием Трампа

Reuters: цены на золото за неделю снизились почти на 5 % на фоне роста доллара

Цены на золото за последнюю неделю снизились почти на пять процентов. Об этом сообщает агентство Reuters, отдельно подчеркивая, что речь идет о самом большом падении за три года.

Опрошенные изданием эксперты связали удешевление драгметалла с укреплением доллара США. На фоне переизбрания президента Дональда Трампа они ожидают увеличения инфляции и замедления смягчения ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

Победа Трампа на выборах пока негативно сказалась на стоимости золота, однако в дальнейшем такое положение дел может измениться, подчеркнул аналитик рынка Kinesis Money Карло Альберто Де Каса.

Во вторник, 12 ноября, цены на драгметалл оказались ниже 2,8 тысячи долларов за унцию. Одновременно с этим снизилась стоимость платины, палладия и серебра.

Ранее эксперты посоветовали россиянам инвестировать в золото. Рыночная капитализация этого драгметалла в 2024 году увеличилась на 25-30 процентов, отметил замминистра финансов России Алексей Моисеев. В августе цена золотого слитка впервые превысила отметку в один миллион долларов. Опрошенные Bloomberg аналитики связали происходящее с увеличением закупок золота центральными банками развивающихся стран.