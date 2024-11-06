Цена золота опустилась ниже 2700 долларов впервые с середины октября

Стоимость золота на бирже Comex упала до 2663 долларов за тройскую унцию

В ходе торгов в среду, 6 ноября, на нью-йоркской бирже Comex стоимость золота опустилась ниже отметки в 2700 долларов за тройскую унцию впервые с 17 октября. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Ближе к 17:45 по московскому времени котировки драгоценного металла опустились до отметки в 2663 долларов. Спад к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил около трех процентов.

Схожую динамику продемонстрировали и котировки серебра. К 17:50 по московскому времени цена на этот благородный металл опустилась ниже 32 долларов впервые с 18 октября и достигла уровня в 31,1 доллара за унцию.

Заметно снизились и котировки других металлов. Так, стоимость палладия упала на 3,53 процента, до 1040,5 доллара, а платины — на 3,16 процента, примерно до 975 долларов.

Биржевая стоимость золота перешла к снижению после затяжного роста в последние несколько месяцев. В конце октября котировки драгоценного металла впервые в истории преодолели отметку в 2800 долларов за тройскую унцию. Аналитики тогда связали резкий рост стоимости золота в том числе с сохранением геополитической напряженности на Ближнем Востоке и высоким спросом на драгоценный металл со стороны мировых центробанков. На этом фоне эксперты одного из крупнейших в мире инвестиционных банков — Goldman Sachs — спрогнозировали рост котировок до 2900 долларов за тройскую унцию к началу 2025 года.