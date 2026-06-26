Россиян предупредили об опасности загрязнения распространенного бытового прибора

Роскачество: Кондиционер, который давно не чистили, представляет опасность для здоровья

Кондиционер, который давно не чистили, представляет реальную опасность для здоровья, предупредили в Роскачестве. В беседе с «Лентой.ру» специалисты объяснили, что внутри прибора на фильтрах и деталях системы оседает пыль, а из-за постоянной влажности там начинают активно размножаться плесень и бактерии.

«После часа работы такого кондиционера в воздухе помещения возрастает концентрация плесневых грибов, которые могут вызывать аллергию и проблемы с дыханием. В самых запущенных случаях в системе может завестись бактерия, вызывающая пневмонию», — предупредили собеседники «Ленты.ру».

В Роскачестве рекомендовали чистить фильтры каждые две-три недели, особенно когда кондиционер работает каждый день.

«Раз в полгода-год лучше вызывать специалистов для глубокой чистки внутреннего блока. Поводом для внеплановой обработки служат посторонние запахи — кислый или затхлый — при включении, а также если прибор стал хуже охлаждать. В таких случаях лучше не пользоваться кондиционером, пока его не почистят профессионально», — заключили специалисты.

Ранее специалист по ремонту климатической техники сервиса «Профи.ру» Андрей Новиков сообщил, что круглосуточная работа кондиционера может привести к снижению его эффективности, повышенному износу и ухудшению качества воздуха в помещении.

