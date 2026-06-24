Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:10, 24 июня 2026Экономика

Россиянам ответили на вопрос о включенном целый день кондиционере

Специалист по технике Новиков: Круглосуточная работа кондиционера снизит его эффективность
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: M-Production / Shutterstock / Fotodom

Круглосуточная работа кондиционера может привести к снижению его эффективности, повышенному износу и ухудшению качества воздуха в помещении. Об этом РИА Новости рассказал специалист по ремонту климатической техники сервиса «Профи.ру» Андрей Новиков.

Для современных исправных кондиционеров кратковременная работа без присмотра обычно не представляет проблемы. Но оставлять устройство включенным на много часов или суток подряд без необходимости не стоит — это может привести к преждевременному выходу техники из строя.

Кроме того, проблемой может быть неправильная настройка температуры. Эксперт отметил, что многие стараются скорее охладить помещение и выставляют температуру в 16-18 градусов. Быстрее охладить квартиру это не помогает, зато заставляет кондиционер работать практически без остановки. Оптимальной считается температура на 5-7 градусов ниже уличной — такая установка позволяет поддерживать комфортный микроклимат и снижает нагрузку на оборудование.

Материалы по теме:
У дачников начнут отнимать участки за невырубленные деревья. От каких деревьев нужно избавиться, чтобы не нарваться на штраф?
У дачников начнут отнимать участки за невырубленные деревья.От каких деревьев нужно избавиться, чтобы не нарваться на штраф?
1 марта 2026
Китайцы начали скупать элитное жилье под Москвой. Правда ли, что при выборе дома они ищут защиту у черной черепахи?
Китайцы начали скупать элитное жилье под Москвой.Правда ли, что при выборе дома они ищут защиту у черной черепахи?
14 мая 2026

Важно следить за техническим состоянием кондиционера, самостоятельно очищая фильтры не реже раза в месяц при активной работе. Специалист объяснил, что на них может скапливаться пыль, шерсть животных, частицы грязи, что ухудшает работу. Если квартире есть домашние животные или часто открыты окна, то чистку стоит проводить еще чаще.

Также не нужно забывать о профессиональном обслуживании — глубокой очистке и диагностике. Профилактическое обслуживание рекомендуется проводить не реже одного раза в год, желательно до начала летнего сезона. Посторонние запахи, снижение мощности охлаждения, появление шума, образование конденсата внутри помещения также могут говорить о надобности профессионального обслуживания.

Ранее россиянам перечислили самые чувствительные к жаре устройства, которые становятся частой причиной пожаров летом. Это техника с литий-ионными аккумуляторами: ноутбуки, смартфоны, пауэрбанки, электровелосипеды, электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ), а также перегруженные удлинители.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал четыре принципа для мирных переговоров с Украиной. Возможен ли диалог и на что будет опираться Москва?

    Актер из «Слова пацана» назвал один из самых красивых районов Москвы

    Россиянам ответили на вопрос о включенном целый день кондиционере

    В Колумбии нашли чемодан с останками модели

    Зендея с обнаженным прессом вышла на публику с Томом Холландом

    Россиянам назвали четыре сигнализирующих о деменции «красных флага»

    ЕС сократил импорт российского алюминия

    Россиянин описал одно действие туристов на Маврикии фразой «реальный риск для жизни»

    Российский школьник попал в реанимацию из-за бензина

    Раскрыт зверский способ тренировки в рядах ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok