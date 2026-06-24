Россиянам ответили на вопрос о включенном целый день кондиционере

Специалист по технике Новиков: Круглосуточная работа кондиционера снизит его эффективность

Круглосуточная работа кондиционера может привести к снижению его эффективности, повышенному износу и ухудшению качества воздуха в помещении. Об этом РИА Новости рассказал специалист по ремонту климатической техники сервиса «Профи.ру» Андрей Новиков.

Для современных исправных кондиционеров кратковременная работа без присмотра обычно не представляет проблемы. Но оставлять устройство включенным на много часов или суток подряд без необходимости не стоит — это может привести к преждевременному выходу техники из строя.

Кроме того, проблемой может быть неправильная настройка температуры. Эксперт отметил, что многие стараются скорее охладить помещение и выставляют температуру в 16-18 градусов. Быстрее охладить квартиру это не помогает, зато заставляет кондиционер работать практически без остановки. Оптимальной считается температура на 5-7 градусов ниже уличной — такая установка позволяет поддерживать комфортный микроклимат и снижает нагрузку на оборудование.

Важно следить за техническим состоянием кондиционера, самостоятельно очищая фильтры не реже раза в месяц при активной работе. Специалист объяснил, что на них может скапливаться пыль, шерсть животных, частицы грязи, что ухудшает работу. Если квартире есть домашние животные или часто открыты окна, то чистку стоит проводить еще чаще.

Также не нужно забывать о профессиональном обслуживании — глубокой очистке и диагностике. Профилактическое обслуживание рекомендуется проводить не реже одного раза в год, желательно до начала летнего сезона. Посторонние запахи, снижение мощности охлаждения, появление шума, образование конденсата внутри помещения также могут говорить о надобности профессионального обслуживания.

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