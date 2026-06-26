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04:30, 26 июня 2026Ценности

В сети обсудили фигуру 52-летней Кейт Мосс в микрошортах

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Aissaoui Nacer / Backgrid / Legion-Media

Британская супермодель и актриса Кейт Мосс попала в объектив папарацци и вызвала волну обсуждений в сети. Комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

52-летнюю манекенщицу запечатлели в Париже, куда она прибыла с дочерью Лилой ради Недели мужской моды. Знаменитость запечатлели в кожаных микрошортах, атласном бомбере и кружевном топе трендового сливочно-желтого цвета. В качестве обуви она выбрала туфли на каблуках.

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Поклонники принялись оценивать фигуру культовой модели под размещенными кадрами. «У нее слишком худые ноги», «Что с ней происходит?», «С такой фигурой я бы отказалась от подобных коротких вещей», «Кейт выглядит хуже своих ровесниц», — высказывались многочисленные комментаторы.

В марте Кейт Мосс в прозрачном платье снялась для журнала EE72. Она предстала перед камерой со стрижкой каре и окрашенными в блонд волосами. На одном из кадров она позировала, лежа на крышке рояля в прозрачном платье марки Gucci. Также фэшн-фотограф Ник Найт запечатлел ее у фортепиано в оголяющей плечо кашемировой кофте бренда Tom Ford, трусах Fruity Booty и прозрачных колготках.

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