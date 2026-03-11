52-летняя Кейт Мосс в прозрачном платье снялась для журнала

Супермодель Кейт Мосс в откровенном образе снялась для журнала EE72

Британская супермодель и актриса Кейт Мосс в откровенном образе снялась для журнала EE72. Материал появился на сайте издания.

52-летняя знаменитость предстала перед камерой со стрижкой каре и окрашенными в блонд волосами. На одном из кадров она позировала, лежа на крышке рояля в прозрачном платье марки Gucci. При этом манекенщица отказалась от бюстгальтера, и сквозь ткань просвечивала ее грудь.

Также фэшн-фотограф Ник Найт запечатлел ее у фортепиано в оголяющей плечо кашемировой кофте бренда Tom Ford, трусах Fruity Booty и прозрачных колготках.

Ранее в марте Кейт Мосс с голой грудью появилась на модном показе в Париже.