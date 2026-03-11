Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:46, 11 марта 2026Ценности

52-летняя Кейт Мосс в прозрачном платье снялась для журнала

Супермодель Кейт Мосс в откровенном образе снялась для журнала EE72
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Nick Knight / ee72.com

Британская супермодель и актриса Кейт Мосс в откровенном образе снялась для журнала EE72. Материал появился на сайте издания.

52-летняя знаменитость предстала перед камерой со стрижкой каре и окрашенными в блонд волосами. На одном из кадров она позировала, лежа на крышке рояля в прозрачном платье марки Gucci. При этом манекенщица отказалась от бюстгальтера, и сквозь ткань просвечивала ее грудь.

Также фэшн-фотограф Ник Найт запечатлел ее у фортепиано в оголяющей плечо кашемировой кофте бренда Tom Ford, трусах Fruity Booty и прозрачных колготках.

Ранее в марте Кейт Мосс с голой грудью появилась на модном показе в Париже.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Брянске — день траура по погибшим от ракетной атаки ВСУ. Выросло число пострадавших, самых тяжелых везут в Москву

    Появилась новая информация о поиске пропавших под Москвой троих детей

    Назван главный критерий россиян при выборе работы

    Мужчина нашел 10 граммов золота в домашней утке

    Иран анонсировал ответные удары по банкам США и Израиля

    Стало известно о попытках США вывести одну страну из БРИКС

    В Минобороны заявили об ударе по объектам энергетической инфраструктуры Украины

    Минобороны отчиталось об отражении удара британскими Storm Shadow

    Раскрыты подробности о толкавших россиян на преступления Telegram-каналах

    Россиянина арестовали за флаг в социальной сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok