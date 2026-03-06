52-летняя Кейт Мосс с голой грудью появилась на модном показе в Париже

Супермодель Кейт Мосс в откровенном виде появилась на показе Tom Ford в Париже

Британская супермодель и актриса Кейт Мосс в откровенном виде появилась на показе бренда Tom Ford в Париже, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Фото публикует Daily Mail.

52-летняя манекенщица вышла в свет в туфлях на высоких каблуках, сетчатой юбке и трусах с высокой посадкой. Кроме того, она предстала перед публикой в блузке в «горох», сквозь прозрачную ткань которой просвечивала ее голая грудь. Образ знаменитости завершили золотые серьги, украшенные бриллиантами.

Отмечается, что на модное мероприятие марки также пришли супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли, дочь поп-исполнителя Майкла Джексона Пэрис Джексон, музыкант Рики Мартин, журналистка Анна Винтур и другие знаменитости.

В феврале издание Page Six опубликовало снимки Кейт Мосс в бикини без фотошопа и ретуши.

