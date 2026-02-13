Появились снимки 52-летней Кейт Мосс в бикини без фотошопа

Появились снимки 52-летней супермодели Кейт Мосс в бикини без фотошопа

Появились снимки британской супермодели и актрисы Кейт Мосс в купальнике без фотошопа. Материал приводит Page Six.

52-летнюю знаменитость запечатлели на пляже во время отдыха в Тулуме, Мексика. Она предстала перед камерой в розовом бикини, продемонстрировав выпуклый живот.

При этом компанию манекенщице составила ее 23-летняя дочь Лила Мосс. Девушка позировала в темно-коричневом бикини, которое обнажало ее ягодицы.

Ранее в феврале образ Кейт Мосс на показе Saint Laurent сравнили с задом барсука.