Образ Кейт Мосс на показе Saint Laurent сравнили с задом барсука

Британская супермодель и актриса Кейт Мосс посетила показ Saint Laurent в рамках Недели моды в Париже и была обругана в сети. Кадры и комментарии появились на Daily Mail.

52-летняя манекенщица привлекла внимание публики, заняв место в первом ряду в шелковой кружевной майке и кожаной юбке с разрезом. Поверх упомянутых изделий звезда надела меховое пальто, дополнив образ прозрачными колготками и черными туфлями на каблуках.

Комментаторы раскритиковали внешность Мосс, сравнив ее с задом барсука. «Кейт мне нравится, но рядом с Суки [Уотерхаус] она выглядит как баранина», «Эффект миграции филлера в губах у Кейт просто поражает...», «Стиль уличной проститутки, не так ли?», «Грубо, как зад барсука», — заявили они.

В октябре 2025 года любимому пальто Кейт Мосс предрекли популярность зимой. Редакторы журнала Vogue говорили о леопардовом пальто.