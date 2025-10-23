Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:06, 23 октября 2025Ценности

Любимому пальто Кейт Мосс предрекли популярность зимой

Vogue: Любимое моделью Кейт Мосс леопардовое пальто станет трендом зимой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Реакторы журнала Vogue предрекли популярность любимому пальто британской супермодели Кейт Мосс осенью и зимой 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о леопардовом пальто, которое ранее предпочитала носить указанная манекенщица. Данный предмет гардероба в рамках новых показов продемонстрировали в том числе бренды Roberto Cavalli и Dolce & Gabbana. Модели на подиуме сочетали изделия с лодочками и кожаными поясами и белыми кроссовками и рваными джинсами.

Также, по словам журналистов, трендами станут пальто с принтом шкуры зебры и кожи питона.

Ранее в октябре сообщалось, что прическа героини комиксов и фильмов «Семейка Аддамс» стала трендом осени 2025 года.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин пригрозил ошеломляющим ответом на удар Tomahawk по территории России

    Стоянов высказался о размере пенсии

    Еще восемь человек пострадали при ударе ВСУ по российскому региону

    Посольство России ответило на слова французского генерала о военном конфликте

    Путин пошутил про санкции ЕС в отношении унитазов

    Врач раскрыл три главных принципа заботы о здоровье зимой

    В зоне СВО заметили постапокалиптическую БМП

    Цены на один вид жилья в России пошли вверх

    Медведев жестко высказался о мигрантах

    Ограбление Лувра связали с жадностью французов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости