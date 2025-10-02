Ценности
15:36, 2 октября 2025

Прическа героини «Семейки Аддамс» стала трендом осени

Vogue: Длинные черные волосы в стиле Мортиши Аддамс стали трендом осени
Алина Гостева
Алина Гостева

Кадр: фильм «Семейка Аддамс»

Прическа героини комиксов и фильмов «Семейка Аддамс» стала трендом осени 2025 года. Об этом сообщает Vogue.

Так, актуальной стала прическа матери Уэнсдей Мортиши Аддамс — длинные прямые черные волосы. Отмечается, что подобный образ, например, продемонстрировала американская актриса Деми Мур на показе Gucci.

В числе популярных оказались также многослойная стрижка wolf cut, элегантный «боб домохозяйки» в стиле ретро, стрижка «под горшок» и короткая кудрявая разновидность пикси.

Ранее сообщалось, что «стрижка после расставания» стала трендом осени.

