Прическа героини «Семейки Аддамс» стала трендом осени

Vogue: Длинные черные волосы в стиле Мортиши Аддамс стали трендом осени

Прическа героини комиксов и фильмов «Семейка Аддамс» стала трендом осени 2025 года. Об этом сообщает Vogue.

Так, актуальной стала прическа матери Уэнсдей Мортиши Аддамс — длинные прямые черные волосы. Отмечается, что подобный образ, например, продемонстрировала американская актриса Деми Мур на показе Gucci.

В числе популярных оказались также многослойная стрижка wolf cut, элегантный «боб домохозяйки» в стиле ретро, стрижка «под горшок» и короткая кудрявая разновидность пикси.

