14:46, 18 ноября 2025

Россияне стали активнее вносить деньги на индивидуальные инвестсчета

ЦБ: Число индивидуальных инвестиционных счетов достигло 6,2 миллиона
Кирилл Луцюк

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В III квартале 2025 года количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в России увеличилось на 72 тысячи и достигло 6,3 миллиона. Об этом сообщил Банк России.

По его данным, инвесторы заметно увеличили взносы на ИИС, выбирая российские облигации и фонды денежного рынка. Чистый приток средств на эти счета ЦБ оценил в 59 миллиардов рублей. Значительный объем взносов и положительная переоценка российских облигаций привели к росту портфелей на ИИС до 753 миллиардов рублей.

Ранее финансовый эксперт Елена Дроздова заявила, что вместо хранения 100 тысяч рублей на депозите их стоит использовать для открытия ИИС, получив благодаря этому инструменту налоговый вычет: до 52 тысяч рублей при ставке НДФЛ 13 процентов и до 60 тысяч при ставке 15 процентов. По ее словам, одним из самых надежных инструментов на фондовом рынке являются облигации федерального займа. Их доходность выше, чем по депозитам, а риск ниже, чем по акциям, отметила она.

