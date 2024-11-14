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14:21, 14 ноября 2024Экономика

Названы локации в Подмосковье с сильно подорожавшими дачами

РБК: сразу в нескольких округах Подмосковья дачи подорожали в 1,5 раза
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В октябре 2024 года сразу в нескольких округах Подмосковья дачи подорожали почти в 1,5 раза по сравнению с началом года. Локации в столичном регионе с сильным ростом цен на этот вид недвижимости назвали аналитики компании «Инком-Недвижимость» в своем исследовании, пишет РБК.

Первое место по росту цен на дачи занял городской округ Зарайск — там они подорожали в среднем на 72 процента, до 1,91 миллиона рублей. Второе место занимает Волоколамский городской округ, где стоимость увеличилась на 55 процентов, до 2,67 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров Луховицы — там дачи подорожали на 48 процентов, до 2,83 миллиона рублей.

В топ-пять также вошли Орехово-Зуевский городской округ (плюс 47 процентов, до 2,14 миллиона рублей) и Клин (плюс 46 процентов, до 3,09 миллиона рублей).

По словам аналитиков, лидерами рынка стали недорогие локации Подмосковья с хорошим потенциалом для подорожания. «Здесь небольшой объем предложения, и появление в экспозиции или выход из нее нескольких объектов уже существенно меняет ценовую ситуацию. И если ближе к Москве обновления происходят давно, то вдали от нее эти процессы шли медленнее, и сейчас новое строительство автоматически повышает средние цены», — пояснил руководитель аналитического центра «Инком-Недвижимости» Дмитрий Таганов.

Ранее стала известна стоимость самой дешевой квартиры в новостройках Москвы. Так, в старых границах столицы жилье на первичном рынке получится приобрести за 5,3 миллиона рублей, а в новых — за 4,9 миллиона рублей.

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