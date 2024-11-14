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10:36, 14 ноября 2024Экономика

Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры в новостройках Москвы

Эксперт Сырцов: самая дешевая квартира в новостройках Москвы стоит 5,3 млн руб.
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самую дешевую квартиру в новостройках Старой Москвы можно купить за 5,3 миллиона рублей. Стоимость наиболее бюджетных вариантов на первичном рынке раскрыл управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, пишет «Газета.Ru».

С таким бюджетом получится приобрести квартиру площадью 18,6 квадратного метра в районе Крюково (Зеленоград). В Новой Москве самое дешевое жилье продают за 4,9 миллиона рублей. Это квартира площадью 19,5 квадратного метра во Внуково (Новомосковский административный округ).

Если говорить об апартаментах, которые в России не считают жилыми помещениями, то наиболее бюджетный вариант в Старой Москве будет стоить 4,1 миллиона рублей. Объект площадью 12,8 «квадрата» находится в Очаково-Матвеевском на западе столицы. В Новой Москве самые дешевые апартаменты получится приобрести за 6,9 миллиона рублей, их строят в Коммунарке (Новомосковский административный округ).

Ранее аналитики компании «Метриум» выяснили, что в Москве стало меньше дешевых квартир в новостройках — число лотов стоимостью до 10 миллионов рублей за последний год сократилось на 25 процентов.

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