Финские блогеры устроили родео на лесозаготовительном комбайне

Финские блогеры-экстремалы устроили родео на лесозаготовительном комбайне (харвестере). Ролик был опубликован на YouTube-канале Dudesons.

На видео, которое за восемь дней набрало более 410 тысяч просмотров, блогеры пытаются как можно дольше удержаться на свежесрубленных деревьях, которые крутятся в клешне харвестера. Соревнования между экстремалами проходят как на суше, так и над водой. Рекорд составил чуть больше трех минут.

Проигравших блогеров на глазах толпы финских школьников обливают дегтем, обсыпают перьями и заставляют изображать куриц. «Для того, чтобы быть финном, нужно мужество», — говорится в конце ролика.