Надоедливая дебоширка в электричке затроллила пассажира пончиками

В ночной электричке, следующей с лондонского вокзала Кингс-Кросс в город Питерборо, произошла потасовка, в ходе которой неизвестный парень постоянно обнаруживал на своей голове пончики. На это обратило внимание издание The Mirror.

Ролик с произошедшим опубликовал пользователь Twitter под ником dougie stew. На видео продолжительностью чуть более двух минут попали сразу несколько событий: пока в одном конце электрички группа девушек, выглядевших нетрезвыми, устроила драку, на другом конце неизвестная блондинка складывала на голову недовольного пассажира пончики.

Видео быстро стало вирусным: за сутки публикация набрала более двух тысяч ретвитов и трех с половиной тысяч лайков.

Судя по ролику, в руках девушки оказался внушительный запас выпечки. Парень пытался спастись от надоедливой пассажирки выбрасывал пончики в окно, но это ему не помогало.