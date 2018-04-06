Telegram пообещал ответить Роскомнадзору

Юристы мессенджера Telegram готовятся предоставить возражения по иску Роскомнадзора. По их мнению, требования ФСБ незаконны, сообщает РИА Новости

Защитники заявили, что пока не получили иск ведомств с требованием блокировки мессенджера на территории России, но готовы выступить с возражениями. «Мы еще не видели иск и не знаем, на какие нормы ссылается Роскомнадзор, в каком порядке будет рассмотрен иск. Как только мы получим исковое заявление, то сможем сориентировать, сколько времени потребует его рассмотрение, а также определиться с содержанием защиты», — сообщил адвокат Рамиль Ахметгалиев.

Также юристы пока не знают, будет ли Таганский суд Москвы рассматривать иск до вступления в силу решения Верховного суда России. Эта инстанция признала приказ ФСБ о выдаче ключей шифрования законным. «Я не знаю, увязывает ли Роскомнадзор свои требования с этим иском», — заметил Ахметгалиев.

Его коллега Павел Чиков сообщил, что позиция Telegram не изменилась: администрация сервиса полагает, что требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке не только незаконны, но и юридически и технически не могут быть выполнены.

6 апреля представители Роскомнадзора обратились в Таганский Районный суд Москвы с требованием заблокировать Telegram на территории России. Сотрудники ведомства заявили, что их действия мотивированы отказом Telegram Messenger LLP предоставить ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. Компания Павла Дурова должна была выполнить это требование до 4 апреля.

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