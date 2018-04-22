Роскомнадзор сознался в блокировке Google

Роскомнадзор подтвердил, что внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google. Об этом в воскресенье, 22 апреля, сообщается на ведомства в социальной сети «Вконтакте».

«Google на сегодняшний день не удовлетворила требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России», — говорится в заявлении.

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В Google тем временем проверяют сообщения пользователей о сбоях в работе ряда своих сервисов на территории России. Представитель пресс-службы компании заявил РИА Новости, что она разбирается в поступивших жалобах.

22 апреля стало известно, что несколько адресов главной страницы поисковика google.com попали под блокировку. По данным «Роскомсвободы», на данный момент в реестре запрещенных сайтов находится 1 581 481 IP-адрес Google. Наиболее серьезные проблемы с доступом в Google последние 24 часа наблюдаются на Европейской части России, преимущественно на юге, и в Красноярском крае, а также на территории Украины.

Массовые блокировки адресов Google и Amazon начались 16 апреля, когда Роскомнадзор приступил к исполнению решения Таганского суда Москвы о запрете работы мессенджера Telegram на территории России. Поводом для блокировки Telegram послужил отказ его создателя Павла Дурова предоставлять ФСБ ключи шифрования переписки. Дуров заявил, что намерен потратить миллионы на поддержку сервисов, позволяющих Telegram работать в обход блокировок.

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