РПЦ вспомнила практику тысячелетней давности и начала следить за язычниками

Екатеринодарская и Кубанская епархии РПЦ отправили в Минкульт запрос с просьбой предоставить информацию о центрах древнеславянской культуры и проведении массовых мероприятий в дни традиционных славянских и дохристианских праздников. Об этом говорится в письме замминистра культуры Краснодарского края Григория Жукова руководителям региональных музеев. Документ имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

«Просим вас предоставить информацию о наличии в государственных и муниципальных музеях Краснодарского края центров древнеславянской культуры», — говорится в документе. В частности, епархии заинтересовались празднованием Масленицы, Ивана Купалы, Щедреца, Перунова дня, Род, дня Сварога и других.

Материалы по теме Русский мир и клир Почему к 1917 году россияне разочаровались в церкви

В 2010 году патриарх Кирилл в одном из интервью рассказывал о проповеди создателей старославянской азбуки и церковно-славянского языка Кирилла и Мефодия славянам. «А кто такие были славяне? Это варвары, люди, говорящие на непонятном языке, это люди второго сорта, это почти звери. И вот к ним пошли просвещенные мужи, принесли им свет Христовой истины и сделали что-то очень важное — они стали говорить с этими варварами на их языке, они создали славянскую азбуку, славянскую грамматику и перевели на этот язык Слово Божие», — говорил он. Кирилл подчеркнул, что эта традиция укоренилась, и для РПЦ «все народы равны, среди них нет варваров».

Материалы по теме Светская инквизиция Почему атеизм в России становится уголовно наказуемым деянием

Обеспокоенность насчет язычества глава РПЦ выражал и позднее. Например, летом 2018 года он заявил, что обеспокоен ростом числа язычников среди спортсменов и спецназовцев. Как сообщало агентство РИА Новости, популярность этого явления объяснили бездействием со стороны церкви. «Мы поняли, что как в спортивной среде, так и среди военнослужащих, особенно тех, которые работают в сфере специальных операций (где присутствует постоянный риск для жизни), становятся популярными среди определенной части спортсменов и военнослужащих языческие идеи, идеи, проистекающие из языческого отношения к человеку», — говорил Кирилл.

Принятие христианства в Древней Руси повлекло за собой ликвидацию языческих культов, духовенство осуждало языческие праздники, культовые постройки, в том числе, идолы и капища уничтожались. Началом официальной истории Русской Церкви считается 988 год.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!