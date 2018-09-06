Депутаты променяют работу на крестный ход

Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга могут открыть осеннюю сессию на день раньше из-за крестного хода. Об этом «Фонтанке» рассказали несколько парламентариев.

Первое заседание парламента должно было состояться в среду, 12 сентября, однако депутатам объявили, что по ряду причин его перенесут на день раньше. Как утверждают источники издания, инициатором переноса стал спикер заксобрания Вячеслав Макаров, который хочет принять участие в крестном ходе. 12 сентября по Невскому проспекту пройдет традиционный крестный ход в честь перенесения мощей Александра Невского в Александро-Невскую лавру.

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На первом заседании питерские депутаты планируют рассмотреть законопроект о льготах на транспорт и оплату ЖКХ для женщин с 55 лет, для мужчин — с 60 лет. Законопроект связан с пенсионной реформой. Российские власти собираются поднять пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Федеральный проект закона прошел первое чтение в июле и вызвал негативную реакцию у граждан. В августе президент Владимир Путин выступил с обращением к народу, в котором пообещал смягчить реформу, в частности, дать россиянам право получать некоторые льготы по достижении прежнего пенсионного возраста.

Одним из самых известных петербургских депутатов был Виталий Милонов, прославившийся радикальными высказываниями и предложениями. Например, он выступал против преподавания в школах эволюционной теории Дарвина, предлагал создать «полицию нравов» из верующих и казаков и запретить петербуржцам находиться в общественных местах в купальниках и с голым торсов. Сейчас Милонов является депутатов Госдумы от «Единой России».

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