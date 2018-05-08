Православные пройдут пешком 700 километров в память об убийстве царской семьи

Столетие убийства царской семьи в Екатеринбурге православные верующие отметят пешим крестным ходом протяженностью 700 километров. Об этом сообщили «Интерфакс» в синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ во вторник, 8 мая.

Шествие, которое стартует в Тобольске 2 июня, благословил патриарх Кирилл.

Заявлено участие паломников из центральных регионов России, Урала, Сибири, Пскова, Крыма, Белоруссии.

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Завершение хода запланировано на 14 июня в Екатеринбурге. В ночь с 16 на 17 июня там пройдет традиционное богослужение и крестный ход вокруг храма на Крови, построенного на месте дома Ипатьева, где сто лет назад в эту ночь была расстреляна семья и слуги последнего императора России Николая II.

Ранее в феврале сообщалось, что мэрия Екатеринбурга сочла неуместным соседство лагеря паломников у места казни царя с киноконцертным залом Космос, где в тот момент будет проходить международная выставка ИННОПРОМ.

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