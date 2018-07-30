Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле

Священники, принимавшие участие в богослужении в честь 1030-летия Крещения Руси на Соборной площади в Кремле, падали в обморок от жары. Многим из них не позволили причаститься и не покормили после мероприятия. Об этом рассказала на своей странице в Facebook супруга московского священника Олега Батова, Мария.

Женщина сообщила, что священники со всей Москвы приезжали к Храму Христа Спасителя к 7:30, после чего проводили по 7-8 часов на ногам под открытым солнцем, участвовали в крестном ходе и простаивали молебны. Однако священников не допустили до причастия на литургии, что противоречит канонам, и даже не покормили, из-за чего многие падали в обморок. Она раскритиковала организацию и фальшивость мероприятия.

«Мой муж диабетик. Ему повезло, что сегодня он перенес эту пытку. Если бы он упал в гипогликемический обморок, мой пост был бы куда жестче. <...> Ради красивой картинки в телевизоре, ради парадного вида в жертву приносится здоровье пастырей Церкви Христовой», — написала жена священника.

Батова добавила, что считает произошедшее полным отсутствием заботы о людях. Она обратила внимание, что в католических странах причаститься может не только священник, но и каждый мирянин, а в России даже священники остаются без причастия.

Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков в комментариях к посту написал, что «дело обстоит немного иначе».

«Не стоит выдумывать концлагерь там, где его нет. И если есть сведения, что кто-то не пустил священника причаститься, пусть напишут мне в личку, разберемся. Это недопустимо», — успокоил Батову Волков.

Богослужение прошло в субботу, 28 июля. Впервые за 25 лет богослужение прошло не в кремлевских соборах, а прямо на Соборной площади. После богослужения к верующим присоединился президент Владимир Путин, который дошел с патриархом до Боровицкой площади.

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