РПЦ объяснила происхождение частного самолета патриарха

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла отец Александр Волков прокомментировал информацию о частном самолете главы РПЦ. Об этом он рассказал на встрече с екатеринбургскими журналистами, передает Znak.com.

Частный самолет, на котором прилетел в Екатеринбург патриарх Кирилл в пятницу, 13 июля, был предоставлен предпринимателями, оказывающими услугу церкви. «На это не тратятся деньги церкви или деньги конкретных епархий», — пояснил Волков.

По его словам, патриарху необходим личный самолет, поскольку он часто путешествует по сложным маршрутам, и летать регулярными рейсами было бы затруднительно.

«Патриарх мог бы, наверное, попытаться летать и регулярными рейсами. Но это бы тоже вызывало критику. Летел бы в бизнес-классе — сказали бы, что нехорошо. Летел бы в экономклассе — сказали бы, "показуха"», — предположил представитель РПЦ. Он подчеркнул, что церковь готова отвечать на вопросы о расходах, но публиковать информацию о закупках, как государство, не собирается.

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Для служителей церкви важно не провоцировать недовольство из-за сильного имущественного расслоения, но было бы хуже, если бы церковь пыталась скрыть свои материальные блага, сказал Волков.

13 июля журналисты обратили внимание, что патриарх прилетел в Екатеринбург на частном самолете Embraer Legacy 600.

В начале июля РПЦ посоветовала прихожанам не создавать семьи с людьми иной веры. «Если жена идет в воскресенье в церковь, а у мужа в пятницу намаз, если у мужа в воскресенье выходной, а у жены в субботу шабат, то это будет создавать определенные, а иногда очень значительные трудности», — сказал митрополит Волоколамский Иларион.

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