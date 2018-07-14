РПЦ разрешила отпевать некрещеных младенцев

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) утвердил чин отпевания некрещеных младенцев, обязательный для всех ее приходов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси священника Александра Волкова.

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По его словам, раньше у церкви не было возможности отпевать некрещеных младенцев, но потерявшие детей родители приходили в храм и просили священников совершить хоть какой-то чин над умершими в поисках утешения.

«Бывает, что они рождаются на свет мертвыми, бывает, что в первые часы или дни скоропостижно умирают в силу разных обстоятельств, выходящих за рамки человеческих возможностей», — рассказал Волков.

Он добавил, что, хотя богословское понимание состояния души умершего младенца до конца не определено, отпевание в той форме, в которой оно относится к умершим в сознательном возрасте, связано в первую очередь с молитвой о прощении грехов. «Это нельзя отнести к некрещеным младенцам, которые не могут обладать личными грехами», — отметил пресс-секретарь патриарха.

По данным агентства, ранее РПЦ утвердила богослужебный чин утешения родных, чьи близкие совершили самоубийство.

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