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08:42, 2 июля 2025Мир

Британия и Германия подпишут новый договор о взаимной обороне

Politico: Великобритания и Германия готовы подписать договор о взаимной обороне
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Великобритания и Германия готовятся подписать новый всеобъемлющий договор о взаимной обороне. Об этом сообщает Politico.

«По информации пяти человек, знакомых с ходом переговоров, Великобритания и Германия готовятся подписать широкомасштабный договор, который включает в себя положение о взаимной помощи в случае угрозы одной из стран», — говорится в материале.

Издание отмечает, что новое соглашение свидетельствует о стремлении европейских держав к более тесному сотрудничеству в вопросах безопасности без участия США. Как ожидается, договор может быть подписан до 17 июля, когда парламенты двух стран уйдут на летние каникулы.

Ранее лидеры стран НАТО договорились повысить расходы на оборону до пяти процентов ВВП к 2035 году. При этом в них будет учитываться в том числе помощь Украине, включая военные поставки и поддержку ее оборонной промышленности.

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