Страны НАТО утвердили повышение расходов на оборону

Страны НАТО договорились повысить расходы на оборону до 5 процентов к 2035 году

Лидеры стран НАТО договорились повысить расходы на оборону до пяти процентов ВВП к 2035 году. Об этом говорится в тексте итогового коммюнике саммита в Гааге, который опубликован на официальном сайте Североатлантического альянса.

«Союзники обязуются к 2035 году ежегодно инвестировать пять процентов ВВП в основные оборонные потребности, а также в расходы, связанные с обороной и безопасностью», — сказано в итоговом заявлении.

Сообщается, что до 1,5 процента ВВП из общей суммы будут направлять на развитие критически важной инфраструктуры и внедрение инноваций. При этом часть финансирования будет напрямую учитывать помощь Украине, включая военные поставки и поддержку ее оборонной промышленности.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что страны НАТО смягчили риторику в адрес России в итоговом коммюнике саммита блока в Гааге.