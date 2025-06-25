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14:52, 25 июня 2025Мир

В коммюнике НАТО смягчили критику в адрес России

Telegraph: Союзники по НАТО согласились смягчить критику в адрес России
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Toby Melville / Reuters

Страны НАТО смягчили риторику в адрес России в итоговом коммюнике саммита альянса в Гааге. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на документ.

«Согласно утечке, союзники по НАТО согласились смягчить критику в адрес России», — сказано в сообщении.

Telegraph отметил, что в 2023 году итоговое заявление содержало обвинение в адрес России в начавшемся конфликте на Украине
Также отмечается, что итоговый документ стал заметно короче. По данным издания, это связано с желанием учесть возможную реакцию президента США Дональда Трампа.

Ранее также стало известно, что обещание о будущем членстве Украины и Грузии в НАТО не было включено в проект итогового коммюнике саммита альянса.

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