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14:15, 24 июня 2025Мир

Из коммюнике НАТО исчезла Украина

NYT: Обещание о членстве Украины и Грузии в НАТО не включили в проект коммюнике
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Peng Ziyang / Globallookpress.com

Обещание о будущем членстве Украины и Грузии в НАТО не было включено в проект итогового коммюнике саммита альянса в Гааге. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

«В нем не упоминается обещание НАТО о возможном членстве Украины и Грузии, как это было в предыдущих коммюнике саммита», — сказано в сообщении.

По данным издания, генсек альянса Марк Рютте объяснил это тем, что «прошлые обязательства считаются выполненными и не нуждаются в повторении».

Ранее сообщалось, что союзники Киева на саммите НАТО могут оставить президента Украины Владимира Зеленского без военной помощи не только от США, но и от поддерживающих его стран Европейского союза. «Зеленский вряд ли покинет саммит с новыми обещаниями о помощи или крайне необходимом вооружении, таком как средства противовоздушной обороны», — указано в статье.

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