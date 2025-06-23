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23:56, 23 июня 2025Интернет и СМИ

Стало известно о планах оставить Зеленского без военной помощи даже от ЕС на саммите НАТО

Politico: Союзники на саммите НАТО вряд ли предложат Киеву новую военную помощь
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Daina Le Lardic/EU 2023 / Reuters

Союзники Киева на саммите НАТО могут оставить президента Украины Владимира Зеленского без военной помощи не только от США, но и от поддерживающих его стран ЕС. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Зеленский вряд ли покинет саммит с новыми обещаниями о помощи или крайне необходимом вооружении, таком как средства противовоздушной обороны», — указано в статье.

Издание отмечает, что США, по всей вероятности, не планируют предоставить новую поддержку в области безопасности, а имеющиеся в распоряжении у Украины средства заканчиваются. Поэтому Зеленский хочет добиться от американского лидера Дональда Трампа обещания, что Вашингтон позволит Киеву и союзникам в Европе закупать оружие у США.

«Украинцы поняли, что им нужно выяснить, как они смогут самостоятельно покупать оружие», — пояснил газете осведомленный источник.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дэн Колдуэлл в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону предупредил, что Киев может лишиться американской военной помощи из-за ирано-израильского конфликта. Он подчеркнул, что запасы снарядов у Вашингтона сократились до минимума.

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