Украину предупредили о возможной потере американской помощи

Экс-советник Колдуэлл: Киев может лишиться помощи США из-за Израиля и Ирана

Киев может лишиться американской военной помощи из-за ирано-израильского конфликта, предупредил бывший советник главы Пентагона Дэн Колдуэлл в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на YouTube.

«Из-за этой войны поддерживать Украину станет сложнее, если вообще будет возможно», — пояснил он, добавив, что США поставляли Вооруженным силам Украины больше артиллерийских снарядов в месяц, чем могли производить.

Вследствие этого запасы Вашингтона на данный момент сократились до минимума.

Также, по словам Колдуэлла, Киеву, вероятно, не следует ждать ракет для систем ПВО Patriot, так как они могут понадобиться США в случае эскалации конфликта.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский придумал для союзников новую модель помощи своей стране. Он призвал их выделять по 0,25 процента ВВП на усиление украинского оборонного производства.