Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:44, 21 июня 2025Бывший СССР

Зеленский призвал союзников к новой модели помощи Украине

Reuters: Зеленский призвал союзников выделять по 0,25 процентов ВВП
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Suzanne Plunkett / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников выделять по 0,25 процента ВВП на усиление украинского оборонного производства. Об этом сообщает Reuters.

«Президент Владимир Зеленский призвал западных партнеров Украины выделить 0,25 процента ВВП на помощь Киеву в наращивании производства оружия», — сказано в сообщении агентства.

При этом сообщается, что Украина рассчитывает уже летом подписать первые соглашения о передаче технологий для экспорта оружейного производства. В числе стран, с которыми ведутся переговоры, названы Германия, Великобритания, Канада, Норвегия, Дания и Литва.

Ранее Зеленский попросил страны Запада ежегодно финансировать республику. Размер поддержки, которую он хочет получить, — 40 миллиардов долларов в год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла Валентина Талызина. Великую актрису из «Иронии судьбы» и «Афони» любила вся Россия

    Юрист рассказал о первых действиях при попадании в мошенническую схему

    Пушилин рассказал о боях в Часовом Яре

    Премьер-министр Армении раскрыл судьбу Зангезурского коридора

    Армению обвинили в диктатуре из-за ареста Карапетяна

    На Западе назвали причину ареста бизнесмена Карапетяна в Армении

    Усомнившийся в смысле существования НАТО итальянский министр оправдался

    Бывшая порноактриса рассказала об угрозах со стороны 17-летней звезды «Барселоны»

    Зеленский призвал союзников к новой модели помощи Украине

    Костин обвинил ЕС в воровстве российских активов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости