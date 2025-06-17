Зеленский попросил Запад ежегодно финансировать Украину

Зеленский попросил лидеров стран G7 ежегодно финансировать Украину на $40 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский попросил страны Запада ежегодно финансировать ресбублику. Размер поддержки, который он хочет получить — 40 миллиардов долларов в год, об этом украинский лидер заявил в ходе выступления на спецзаседании лидеров стран G7, передает ТАСС.

«Важно обеспечить ежегодную бюджетную поддержку — для нашей устойчивости, чтобы наша страна могла держаться дальше. И это должно быть общее решение лидеров Группы семи, включая США», — предложил Зеленский.

Также он попросил поставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) и профинансировать производство дронов-перехватчиков, которые разрабатывает Киев.