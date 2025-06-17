Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:29, 17 июня 2025Бывший СССР

Зеленский попросил Запад ежегодно финансировать Украину

Зеленский попросил лидеров стран G7 ежегодно финансировать Украину на $40 млрд
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Tetiana Dzhafarova / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский попросил страны Запада ежегодно финансировать ресбублику. Размер поддержки, который он хочет получить — 40 миллиардов долларов в год, об этом украинский лидер заявил в ходе выступления на спецзаседании лидеров стран G7, передает ТАСС.

«Важно обеспечить ежегодную бюджетную поддержку — для нашей устойчивости, чтобы наша страна могла держаться дальше. И это должно быть общее решение лидеров Группы семи, включая США», — предложил Зеленский.

Также он попросил поставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) и профинансировать производство дронов-перехватчиков, которые разрабатывает Киев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран подготовил ракеты для ударов по базам США

    Стало известно о планах США задействовать бомбардировщики B-52 при эскалации с Ираном

    Зеленский попросил Запад ежегодно финансировать Украину

    Макрон ответил на критику Трампа

    «Зенит» продлил контракт с не сыгравшим ни одного матча в сезоне вратарем

    В США сообщили о возможном решении Трампа присоединиться к Израилю

    Израильские военные забрали машину у жены Макаревича

    Цены на нефть выросли из-за эскалации конфликта Ирана и Израиля

    Трамп отказался отправлять чиновников на переговоры с Ираном

    Погибшим при атаке дрона ВСУ оказался записавший обращение к Путину чиновник

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости