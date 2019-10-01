Россия понадеялась на согласование «формулы Штайнмайера»

Кремль рассчитывает на окончательное согласование «формулы Штайнмайера» контактной группой в Минске. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Мы надеемся, что будет окончательно согласована "формула Штайнмайера", и украинская сторона официально это зафиксирует», — заявил он.

Ранее надежду на подписание Киевом соглашения выразило руководство самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Там выразили мнение, что «формула Штайнмайера» предполагает предоставление Донбассу особого правового статуса в соответствии с минскими соглашениями.

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18 сентября на встрече контактной группы в Минске представитель Украины Леонид Кучма отказался подписывать документ. Глава украинского МИД Вадим Пристайко объяснил ситуацию «техническим недоразумением». В то же время помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что особый статус для неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей не является предметом переговоров в Минске.

«Формула Штайнмайера» была предложена в начале 2016 года бывшим министром иностранных дел Германии и нынешним президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Она определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях непризнанных республик. Формула предполагает, что в день проведения выборов на временной основе начнет действовать закон об их особом статусе. После публикации отчета ОБСЕ, подтверждающего легитимность выборов, закон вступит в законную силу на постоянной основе.

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