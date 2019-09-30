В Донбассе назвали дату подписания Киевом «формулы Штайнмайера»

Руководство самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) выразило надежду на то, что Киев на ближайшей встрече контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 1 октября подпишет «формулу Штайнмайера». Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел ЛНР Владислава Дейнего, опубликованном агентством «Луганскинформцентр».

По его словам, формула одобрена «нормандской четверкой» и является неотъемлемой частью мер, необходимых для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. При этом он отметил, что «формула Штайнмайера» предполагает предоставление Донбассу особого правового статуса в соответствии с минскими соглашениями.

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«Надеемся, что в этот раз "технические недоразумения" все же не помешают господину [Леониду] Кучме продемонстрировать, что Киев нацелен на мирное урегулирование, и вместе со всеми участниками переговоров в контактной группе поставить свою подпись под текстом, который уже согласовал представитель Украины в "нормандском формате"», — говорится в заявлении.

Аналогичную дату подписания формулы 1 октября назвали также в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). По словам главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, как сообщается в Telegram-канале ведомства, украинская сторона должна в ходе предстоящего заседания контактной группы начать реализацию «фундамента всего процесса мирного урегулирования — введения в силу закона об особом статусе Донбасса».

24 сентября стало известно, что представители ДНР в Минской контактной группе продолжат настаивать на подписании украинской стороной «формулы Штайнмайера». Ранее на встрече в Минске 18 сентября представитель Киева Леонид Кучма отказался подписывать документ.

Глава украинского МИД Вадим Пристайко объяснил позднее ситуацию с неподписанием «техническим недоразумением». В то же время помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что особый статус для неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей не является предметом переговоров в Минске.

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«Формула Штайнмайера» была предложена в начале 2016 года бывшим министром иностранных дел Германии и нынешним президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Она определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях непризнанных республик. Формула предполагает, что в день проведения выборов на временной основе начнет действовать закон об их особом статусе. После публикации отчета ОБСЕ, подтверждающего легитимность выборов, закон вступит в законную силу на постоянной основе.

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